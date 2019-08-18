أعرب المهندس هشام نصر، رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، عن سعادته البالغة بفوز لاعبي المنتخب الوطني لكرة اليد للناشئين في مقدونيا، موضحًا أن الاتحاد لا يملك الإمكانيات التي تجعله يوفر مكافآت كبيرة لمنتخب مصر لكرة اليد المتوج بكأس العالم للناشئين، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر"، مع الإعلامي عمرو أديب.

ووجَّه "أديب" سؤالًا "هل بالفعل سيتم مكافأة كل لاعب للمنتخب بمبلغ 1500 جنيه فقط كما يتردد؟"، فأجاب أنه لم يكن يُفضل الحديث عن هذا الأمر ولكن إمكانيات الاتحاد محدودة للغاية، "هذا هو قدرنا للأسف وهي دي إمكانياتنا".

وغضب أديب قائلًا: "ثانية واحدة بس، يعني انت عاوز تقولي إن الخبر صحيح، وإن اللاعبين هيحصلوا على 1500 جنيه فقط"، فرد عليه: "هو فيه مكأفاة من الوزارة هتبقى أكبر، بس مكافأة الاتحاد 1500 جنيه لأن الإمكانيات محدودة".

وأشار رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، إلى أنه لا توجد لائحة مكافآت في اتحاد اليد، نحن كمجلس إدارة نتخذ القرارات بالإمكانيات المتاحة ويجب علينا الحصول على موافقة الجهة الإدارية لتوفير الأموال.

ونجح المنتخب الوطني في التتويج ببطولة العالم لناشئي كرة اليد، وذلك عقب انتصاره في نهائي بطولة العالم للناشئين على ألمانيا بنتيجة 32 مقابل 28، وذلك في البطولة التي أقيمت فعالياتها في مقدونيا.

وكان المنتخب الوطني الطرف الأفضل طوال معظم أوقات اللقاء، حيث نجح صغار الفراعنة في إنهاء الشوط الأول من المباراة بالتقدم على "المانشفت" بنتيجة 19-13.