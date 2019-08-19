قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن الوزارة تعمل على تخزين احتياطي من السلع الاستراتيجية، وإتاحة أكبر قدر من السلع للمجتمع بخلاف الدعم المقدم للمواطنين.

وأضاف "عشماوي" خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم"، والذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية "الحياة"، أن هناك أكثر من تصفية لمن لا يستحق الدعم، وذلك وفق 12 معيار من ضمنهم المرتبات والإنفاق والاستهلاك والملكية والحيازة، موضحا أن الربط وتكامل قواعد البيانات مع قواعد بيانات وزارات الداخلية والصحة والاتصالات والتربية والتعليم والتعليم العالي سهل عملية البحث في بيانات المستفيدين من الدعم.

وأكد رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أن معايير استهلاك الكهرباء لا يتجاوز 1000 كليو وات، وألا يكون أحد الأبناء في مدرسة تتجاوز مصاريفها 30 ألف جنيه سنويا، وألا يكون مصاريف الابن الآخر في مدرسة تتجاوز 20 ألف جنيه سنويا، كما تشمل المعايير امتلاك سيارات موديل 2015 فيما فوق أو امتلاك 3 سيارات بموديلات مختلفة.

وأشار إلى أن الوزارة أجرت 4 مراحل من التصفيات من أجل استيعاب المستحقين: "فيه ناس خارج منظومة الدعم، وهم الأولى بها زي اللي خرجوا من المعاش وبيتقاضوا 2000 فيما أقل".