أعرب المهندس علاء قمر رجل أعمال، عن سعادته البالغة بفوز منتخب مصر لكرة اليد للناشئين على كأس العالم، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسؤوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، على شاشة "صدى البلد"، حيث تبرع بمبلغ قدره 100 ألف جنيه كمكافأة مالية للاعبي منتخب اليد لما حققوه من فوز.

ووجَّه "قمر" التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري بالكامل، حيث ذكر أنه بجانب التقدير المعنوي يجب أن يكون هناك تقدير مادي ومكافآت للاعبين لذلك حرص على مكافأتهم.

ونجح المنتخب الوطني في التتويج ببطولة العالم لناشئي كرة اليد، وذلك عقب انتصاره في نهائي بطولة العالم للناشئين على ألمانيا بنتيجة 32 مقابل 28، وذلك في البطولة التي أقيمت فعالياتها في مقدونيا.

وكان المنتخب الوطني الطرف الأفضل طوال معظم أوقات اللقاء، حيث نجح صغار الفراعنة في إنهاء الشوط الأول من المباراة بالتقدم على "المانشفت" بنتيجة 19-13.