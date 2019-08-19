أطلقت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزير الثقافة، فعاليات الدورة الـ 28 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء، بحضور الدكتور خالد عناني، وزير الآثار، والدكتورة رانيا المشاط، وزير السياحة، والدكتور مجدى صابر، رئيس دار الأوبرا، والدكتور سيريل چان نون، سفير ألمانيا بالقاهرة، وعدد من قيادات وزارتي الثقافة والآثار هم، هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، الدكتورة هبة يوسف، رئيس قطاع العلاقات الثقافية الخارجية، الدكتور فتحي عبدالوهاب، رئيس صندوق التنمية الثقافية، الدكتور مصطفى وزيري، أمين عام المجلس الأعلى للآثار.

قالت عبد الدايم إن مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء يأتي كأحد أهم الفعاليات الصيفية، التي تعمل على جذب أكبر عدد من الجماهير، بهدف تحقيق العدالة الثقافية وتقديم ألوان إبداعية جادة تتوافق مع خطط تنفيذ محاور التنمية المستدامة الخاصة ببناء المجتمع والإنسان وتطوير الوعي والارتقاء بالوجدان.

وأكدت أن الثقافة حرصت على تضمين فعاليات هذه الدورة جانبا من احتفالاتها، برئاسة مصر للاتحاد الأفريقى حتى يتمكن أكبر عدد من المصريين من المشاركة فى هذه المناسبة التى تعد فخرا للجميع، وأشارت إلى أن المهرجان يشكل أحد الملاحم الفنية العملاقة، فمنذ انطلاق دورته الاولى عام 1990 نجح فى تحقيق شعبية واسعة بسبب تنوع وثراء محتواه وبات محفلا راسخا وملحمة فنية تشرق فى سماء القاهرة كل عام لتجسد مشهدا تنويريا تتعانق خلاله إنجازات الحاضر مع عراقة وسحر الماضي.

من جانبه عبر صابر عن سعادته بالإقبال على أنشطة وفعاليات الأوبرا الصيفية، التي تتجاوز الأسوار وتخرج إلى الأماكن الأثرية، حيث تمتزج الفنون الجادة بعبق التاريخ، لتخلق حالة من السمو الوجداني، مؤكدا أنها نجحت فى جذب أعداد ضخمة من الجمهور خاصة الشباب والنشء الذي يمثل مستقبل الوطن.

وكرّم وزيرا الثقافة والآثار ورئيس الأوبرا 10 شخصيات فنية وإدارية من أبناء الأوبرا وهم المطربون، علي الحجار - محمد الحلو - نادية مصطفى، الدكتور مجدي بغدادي رئيس البيت الفني، الفنانة جيهان مرسي مدير مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية ، الباليرينا سحر حلمي ، عازف الفيولينة ياسر الصيرفي ، عبده ابو المجد أحد مؤسسى المهرجان ومدير عام المكتب الفنى بالاوبرا ، محمود عفيفي المشرف على معهد الموسيقى العربية وعبد الحكيم تقي الدين المدير المالى والادارى لفرقة باليه اوبرا القاهرة.

وكان حفل الافتتاح الذى شهد عرضا ضوئيا مبهرا تم اسقاطه على الجدران التاريخية ونال اعجاب واستحسان الحضور قد استهل بفقرة موسيقية وحركية لفرقة الموسيقات العسكرية استقبل بها الجمهور فى الطريق إلى المحكى ، بعده تجول فريق براس ساوند باند للنفخ والايقاع فى حرم المسرح والتف حوله الحضور فى مشهد تفاعلى مميز وذلك قبل صعوده للمسرح ليعزف عدداً من اشهر مؤلفات موسيقى الجاز الى جانب بانوراما من الاعمال العربية التى اعيد توزيعها وصياغتها لتناسب الطبيعة الموسيقية لآلات الفريق منها حارة السقايين - الليلة يا سمرا – سو يا سو – سهر الليالى ، تلاه الفريق المصرى الالمانى كايرو ستيبس بقيادة مؤسسه الموسيقار باسم درويش وقدم مجموعة من اعماله الخاصة التى تمزج الموسيقى الشرقية والكلاسيكية الغربية والجاز كما شاركه المنشدان على الهلباوى والشيخ ايهاب يونس كضيوف شرف وقدما فقرتين صوفيتين ، وفى ختام الامسية شدت المطربة مى فاروق بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمى بباقة مختارة من عيون الموسيقى العربية منها الف ليلة وليلة ، مالى بالاحزان ، اسمرانى اللون ، طاير يا هوا ، متفوتنيش انا وحدى ، بقى عايز تنسانى ، اما براوة ومن اعمالها الخاصة يا شمس ، سلم على .

يشار إلى أن الدورة الـ 28 من مهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء تتواصل على مدار 15 يوما متصلة حتى الأحد الأول من سبتمبر ويحييها كوكبة من النجوم هم، مي فاروق، محمد الحلو، محمد محسن، مروة ناجي، بمصاحبة فرقة المايسترو علاء ياسين، علي الحجار، هاني شاكر، أحمد جمال، هشام عباس، محمد عدوية، مجد القاسم، مدحت صالح، بمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم وفرقته، غالية بن على (تونس)، تانيا قسيس (لبنان)، دينا الوديدي، الموسيقار عمر خيرت، براس ساوند باند للنفخ والإيقاع، الموسيقار هشام خرما، فريق مسار إجباري، ياسر سليمان بمصاحبة فرقة جوهرة الشرق، فرقة أوبرا القاهرة، كايرو باند بقيادة سما سليمان، الشيخ ياسين التهامي، فريق على مر الأجيال، أوركسترا ساوند تراك، أوركسترا النور والأمل، عازفة الماريمبا نسمة عبدالعزيز وفرقتها، محمد حسن وفرقته، فرقة توناكى (ناميبيا)، فريق كايرو ستيبس (مصر - ألمانيا) ، فرقة ايقاعات غينيا (غينيا)، فرقة رضا للفنون الشعبية، ويف جاز باند، سداسي شرارة، عازف الإيقاع سعيد الأرتيست، بغدادى بيج باند، المطربة زيزي عادل وفرقتها، منى بوركهارد وفرقتها، فرقة سوهاج للفنون الشعبية بهيئة قصور الثقافة، إلى جانب فرق من دول الهند، الصين، فنزويلا، الجزائر.