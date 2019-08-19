"توقع ارتفاع سعره بشكل أكبر".. رئيس "اقتصادية الذهب" ينصح المواطنين بالشراء

وجه الدكتور ناجي فرج، رئيس اللجنة الاقتصادية بشعبة الذهب بالغرفة التجارية، نصيحة للمواطنين بشراء الذهب خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أنه من المتوقع ارتفاع الأسعار بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة.

وقال فرج، خلال لقائه مع الإعلامية ريهام إبراهيم في برنامج "هنا العاصمة" المذاع عبر فضائية "CBC"، الأحد، إن أسعار الذهب تتحكم فيها بعض عوامل أهمها تحركات السعر في البورصات العالمية، لافتًا إلى أن أوقية الذهب ارتفعت لأكثر من 300 دولار في السوق العالمية.

وأكد أن الاستثمار الناجح حاليًا يتمثل في شراء الذهب، مشددًا على أنه من أفضل وأنجح الأوعية الاستثمارية.

وقال إن ارتفاع أسعار الذهب لا تسعد التجار، نظرا لأن المستهلك يقلل الكمية التي يشتريها عند ارتفاع الأسعار.