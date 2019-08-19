اليوم.. النطق بالحكم على متهمي "لجان المقاومة الشعبية بكرداسة"

تصدر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة اليوم، حكمها على 6 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"لجنة المقاومة الشعبية بكرداسة"، ضمن الحكم على 70 متهما في القضية، ويصدر الحكم برئاسة المستشار شعبان الشامي، وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوي وأسامة عبدالظاهر، وأمانة سر أحمد رضا.

وأحالت المحكمة الجلسة الماضية أوراق 6 متهمين لمفتي الجمهورية لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامهم، وحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم، وهم: أحمد عبدالرحمن محمود البطاوي، محمد عبداللطيف حنفي الرفاعي، محمد صلاح عبدربه، إسلام كمال أبوالفتوح مطر، إسلام محمود عبدالفتاح أبو المجد، وفايز زكي على أبوداغر.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين اتهامات تأسيس وإدارة عصابة باسم "لجنة المقاومة الشعبية بناهيا وكرداسة"، أنشئت على خلاف أحكام الدستور والقوانين بغرض الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وكان الإرهاب واستخدام العنف الوسيلة المستخدمة لتحقيق أغراض الجماعة، وقتل 3 مجني عليهم بينهم أمين شرطة في قطاع الأمن الوطني، فضلا عن اتهامات بحيازة أسلحة نارية مششخنة وذخيرة، وحيازة مفرقعات TNT، وإعانة على الفرار من وجه القضاء واستعمال القوة والعنف ضد موظفين عموميين.