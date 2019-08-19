قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، "نحن نحمي الدنمارك كما نحمي مناطق شاسعة أخرى من العالم"، وذلك في سياق تعليقه على مسألة شراء إقليم جرينلاند من الدنمارك، مضيفا في تصريحات، اليوم: "هذا الإقليم له أهميته الاستراتيجية بالنسبة لنا وسوف نجري بعض المحادثات مع الدنمارك بشأنه".

وأشار ترامب، إلى أن شراء هذا الإقليم يمثل "صفقة عقارية ضخمة لكنه لا يمثل، مع ذلك، الأولوية الأولى بالنسبة لي"، موضحا أن "الدنماركيين يتكبدون نحو 700 مليون دولار سنويا بسبب استمرار هذا الإقليم معهم، إلا أنه من الناحية الاستراتيجية فقد يكون الشراء صفقة جيدة لنا".

وتابع ترامب قائلا: "هناك تحالف رائع بيننا وبين الدنمارك، ونحن نحمي الدنمارك كما نحمي مناطق شاسعة أخرى من العالم، ولذلك فإن هذه الجزيرة لها أهميتها من الناحية الاستراتيجية، وسوف نتحدث مع المسؤولين في كوبنهاجن بشأنه".

جدير بالذكر، أن مسئولي إقليم جرنلاند كانوا قد أعلنوا يوم الجمعة الماضي أن هذا الإقليم ـ المتمتع بالحكم الذاتي ـ ليس معروضا للبيع، وقالت وزارة الخارجية بالإقليم إن "جرينلاند غنية بموارد ذات القيمة المرتفعة مثل المعادن والمياه النقية والأسماك والطاقة المتجددة والسياحة ونحن نرحب بإنشاء المشروعات فيه وهو ليس للبيع"، وذلك ردا على التقارير التي أفادت بأن الرئيس الأمريكي كان قد أبدى رغبته الجادة في الأسبوع الماضي في شراء إقليم جرينلاند.