بسبب خناقات الستات.. قتلوا جارهم في وسط الشارع بالسويس

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عيد العلم.. مصر تتوج نوابغها

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30% منهم من المسلمين.. مليون زائر بمولد "السيدة العذراء" بأسيوط

30% منهم من المسلمين.. مليون زائر بمولد "السيدة العذراء" بأسيوط

أطباء يحذرون من السعال المتواصل: "قد يودي بحياتك"

أطباء يحذرون من السعال المتواصل: "قد يودي بحياتك"

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تجديد حبس تشكيل عصابي سرق 700 ألف جنيه من مصنع بأكتوبر

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ورش سباكة المعادن فى "اللبان": 50 سنة "غازات سامة"

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