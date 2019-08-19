بسبب خناقات الستات.. قتلوا جارهم في وسط الشارع بالسويس

قررت النيابة العامة بالسويس حبس المتهمين بقتل شخص داخل حي الجناين 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما قررت النيابة تسليم جثة المتوفي إلى ذويه وصرحت بدفن الجثة.

وكشفت التحقيقات، أن المتهمين من جيران القتيل "س. ب" بحي الجناين، وأنهما قتلاه بعدة طعنات نافذة بالجسد، بسبب خلافات قديمة بين نسائهم.

كانت نقطة مستشفى السويس العام أخطرت مديرية الأمن بوصول المواطن "س. ب" مصاب بطعنات، وأنه فارق الحياة، ولم تفلح جهود إنقاذه بالمستشفى.

وأكدت التحقيقات، أن المواطن عثر عليه بأحد طرق حي الجناين غارقا في دمائه، ونقله المواطنين إلى المستشفى.

وألقى ضباط الشرطة القبض على المتهمين، وتم عرضهم على النيابة العامة والتي اصدرت قرارا بحبس المتهمين.