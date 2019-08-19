قال الدكتور يوسف عامر نائب رئيس جامعة الأزهر لشؤون التعليم والطلاب، إنّ طلاب الأزهر لهم حق الرعاية والعناية الصحية والوقاية العلاجية بالمجان داخل الجامعة.

وأضاف عامر خلال اللقاء المفتوح الذي عقد صباح اليوم، بين قيادات الأزهر والطلاب والطالبات في كلية التربية بنين بفرع الجامعة بمدينة نصر، أنّه يحق لطالب الجامعة ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية، متابعا: "عليكم أن تعلموا لوائح وضوابط الامتحانات، أنتم طلاب علم تحفكم الملائكة".

وتابع نائب رئيس جامعة الأزهر لشؤون التعليم والطلاب، أنّه يتم عمل ندوات تثقيفية وتوعوية خلال العام الدراسي لتوضيح بعض المفاهيم الخاطئة والمغلوطة، موضحا أنّ صندوق التكافل الاجتماعي يقدم مساعدات للطلاب غير القادرين.

ولفت عامر إلى أنّ نظام الطب التكاملي "5 + 2" مطبق بكليات الطب منذ العام الماضي، موضحا أنّ الجامعة تنظم أسبوعا توعويا قبيل بدء العام الدراسي للملتحقين بكليات الطب، للتعريف بنظام الدراسة، لا يقل أهمية عن الامتحانات.

وزاد نائب رئيس جامعة الأزهر أنّ المواد الدراسية يتم توزيعها على 12 أسبوعا في الفصل الدراسي الأول، ومثلهم للفصل الدراسي الثاني، ويحق للطلاب مقابلة رئيس القسم أو وكيل الكلية أو العميد أو نواب أو رئيس الجامعة.