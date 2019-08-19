هنأ اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، منتخب كرة اليد للناشئين بالفوز ببطولة كأس العالم، مشيدا بأداء لاعبي الفريق خاصة أعضائه من طلاب مديرية التربية والتعليم بالقاهرة .

وتقدم اللواء خالد عبد العال، بخالص التهاني القلبية لطلبة تعليم القاهرة، الذين كانوا ضمن فريق منتخب مصر في بطولة العالم للناشئين لكرة اليد، وكان بعضهم من مدرسة أبوبكر الصديق الرياضية التابعة لإدارة الوايلي التعليمية، وهم الطالب مازن رضا عباس، والطالب إبراهيم السيد عبد الحميد بالصف الثالث الثانوي، والطالب عمر أحمد عطية من مدرسة سمير فهمي الرسمية للغات التابعة لإدارة القاهرة الجديدة التعليمية، والطالب مهاب سعيد بمدرسة سلمان الفارسي التابعة لإدارة السلام التعليمية .