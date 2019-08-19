واصلت اليوم الوحدة المحلية لمركز العدوه بالمنيا، جهودها في متابعة وضبط الأسواق بالتعاون مع مديرية ومباحث التموين والتفتيش الإداري، وذلك تنفيذا لتكليفات اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، بتشديد الرقابة على الأسواق بتكثيف الحملات التموينية لضبط الأسواق والأسعار وقمع الغش والتدليس ومنع جشع التجار وردع المخالفين.

وقال محمد السيد على رئيس المركز إن الحملة التي نظمتها الوحدة المحلية ضبطت 12 مخالفة تموينية في مجال المخابز البلدية، حيث تنوعت المخالفات بين نقص في الوزن، إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، عدم نظافة أدوات العجن والإنتاج، وعدم الحفاظ على النظافة العامة للمخابز.

وأضاف رئيس المركز أنه تم اتخاذ كافه الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مشيرا إلي أن حملات التفتيش يتم تنظيمها بصفة دورية من أجل ضبط الأسواق ومراقبة السلع وإزالة كافة أشكال التعديات من أجل الارتقاء بالمجتمع ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.