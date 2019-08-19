أقيل ثلاثة رؤساء بلديات من "حزب الشعوب الديموقراطي" الموالي للأكراد، انتخبوا في مارس، من مناصبهم لاتهامهم بالقيام بأنشطة "إرهابية"، وأقيل كل من رئيس بلدية دياربكر عدنان سلجوق ميزراكلي ورئيس بلدية ماردين أحمد تورك ورئيسة بلدية فان بديعة أوزجوكتشي إرتان، الذين انتخبوا على رأس هذه المدن الواقعة جنوب غربي تركيا خلال الانتخابات البلدية في 31 مارس.

وقالت وزارة الداخلية التركية في بيان، اليوم، إن الثلاثة متهمون خصوصاً بالانتماء إلى "منظمة إرهابية" وبالقيام "بدعاية إرهابية"، على حد وصفها. واستبدل رؤساء البلديات الثلاثة حتى الساعة بحكام محافظاتهم المعينين من قبل الحكومة. ووضعت بلدية دياربكر تحت رقابة مشددة صباح اليوم، فيما اعلنت وكالة "الأناضول" التركية، عن توقيف 418 شخصاً الاثنين خلال عملية واسعة ضد حزب العمال الكردستاني في كافة أرجاء البلاد.

ويتعرض "حزب الشعوب الديموقراطي"، الذي يتهمه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالارتباط بحزب العمال الكردستاني وهو منظمة مصنفة "إرهابية" من قبل أنقرة وحلفائها الغربيين، لحملة قمع شديدة منذ عام 2016 مع توقيف رؤسائه ونواب ينتمون إليه، وعيّنت الحكومة التركية مدراء على رأس 95 بلدية من بين 100 وبلديتين فاز برئاستها موالون للأكراد خلال انتخابات عام 2014، وهدد الرئيس التركي بتكرار هذا الإجراء قبل انتخابات مارس.