تراجعت أسعار الذهب، اليوم الإثنين، بفعل ارتفاع الدولار وتعافي الأسهم، فيما أسهمت تلميحات من بنوك مركزية كبرى حول العالم بتبني المزيد من إجراءات التحفيز في تهدئة المخاوف من حدوث ركود.

وانخفض الذهب في التعاملات الفورية 0.4% إلى 1507.11 دولار للأوقية، وهبط الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.5% إلى 1515.70 دولار للأوقية.

وحام مؤشر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من 6 عملات، قرب أعلى مستوى في أسبوعين الذي سجله الجمعة، ما يرفع تكلفة الذهب المقوم بالدولار الأمريكي بالنسبة للمستثمرين من حائزي العملات الأخرى.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 19% منذ أن هوى لأقل مستوي في عام عند 1265.85 دولار في مايو الماضي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.6% إلى 16.99 دولار للأوقية/ وزاد البلاتين 0.5% إلى 848.54 دولار وارتفع البلاديوم 0.2% إلى 1450.55 دولار للأوقية.