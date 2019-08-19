يحل فريق مانشستر يونايتد ضيفا على فريق وولفرهامبتون، ضمن مباريات الأسبوع الثاني من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، في الساعة التاسعة مساء اليوم.

تقام مباراة الذهاب على ملعب "مولينيو"، ويذاع اللقاء على قناة بين سبورت 2، يورو سبورت رومانيا، سكاي سبورت1 الألمانية.

حقق مان يونايتد فوزا على فريق تشيلسي ضمن منافسات الجولة الأولى بأربعة أهداف نظيفة، ليحتل المركز التاسع برصيد 3 نقاط، بينما تعدل ولفرهامبتون واندررز مع ليستر سيتي ليصبح رصيده نقطة واحدة فقط.

وانطلقت مباريات الدوري الإنجليزي في التاسع من أغسطس الحالي، بمواجهة ليفربول ونوريتش على ملعب أنفيلد، انتهب بفوز الأول بـ4 أهداف مقابل هدف للأخير.