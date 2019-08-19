دعا الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج "الحكاية" المذاع على شاشة "mbc مصر" الفنانة إليسا للتراجع عن قرار اعتزالها الفن والغناء، الذي أعنلته اليوم.

أديب: البعض لا يستطيع الرحيل.. لا تضيعي أيامك الذهبية في الغضب

وغرد أديب، عبر حسابه الشخصي على "تويتر"، قائلًا "سيدتي العزيزة، بعض الناس لا يستطيعون الرحيل هكذا، قد تكون العبارة تاريخية ومستهلكة لكن أنت لا تملكين نفسك، إنتى ملك لنا جميعا من المحيط للخليج لا تضيعي أيامك الذهبية في الغضب بل استمتعى بنجاحك ومحبة الملايين لك".

وأعلنت الفنانة إليسا اعتزامها اعتزال الفن عقب الإنتهاء من الألبوم الأخير التي تعكف على تحضيره حاليا، عبر حسابها الشخصي على "تويتر".