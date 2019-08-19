توجه الدكتور محمود حسين وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، بالتهنئة لمنتخب الناشئين الوطني لكرة اليد، لحصوله على بطولة كأس العالم.

وأكد وكيل رياضة النواب، على أن هؤلاء النجوم أسعدوا الشعب المصري بأدائهم الرجولي والبطولي المتميز والرائع الذي ظهرعليه فريقنا الوطني خلال منافسات هذه البطولة، حتى إحراز اللقب، بالإضافة إلى الجهد الكبير والملموس من جانب الجهاز الفني.

وناشد "حسين" في بيان له اصدره منذ قليل الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، إقامة احتفالية كبرى داخل البرلمان لتكريم هؤلاء الأبطال الذين حققوا هذا اللقب الكبير ورفعوا اسم وعلم مصر خفاقا في المحافل الدولية لأول مره في التاريخ الرياضي المصري.

وأضاف وكيل رياضة النواب، أن هذا الشباب الواعد سيكون له دوره وقدرته على تحقيق وحصد المزيد من البطولات العالمية والقارية خلال المرحلة القادمة، داعيا كل الاتحادات الرياضية المصرية أن تتخذ من اتحاد اليد القدوة في التخطيط العلمي والالتزام للوصول إلى الهدف بعيدا عن حسابات المجاملة والمحسوبية والمصالح الشخصية موجها الدعوة إلى الإعلام الرياضي بتسليط الضوء على تلك الألعاب والاحتفاء بها وبأبطالها الذين يرسمون الصورة المثلي للرياضيين المصريين أمام العالم.