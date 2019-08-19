أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات منصب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية وهيئة المكتب منذ قليل، فوز كلا من محمد المصري نائب أول لرئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وعادل ناصر نائب ثاني، وحسن جعفر سكرتير، والدكتور محمد الفيومي أمين صندوق، محمد أبو القاسم أمين صندوق مساعد.

وما زال التصويت مستمر على مقعد أمين الصندوق والأمين المساعد، وكانت اللجنة قد انتهت منذ قليل بفوز المهندس إبراهيم العربي برئاسة اتحاد الغرف التجارية باكتساح عقب حصوله على 21 صوتا مقابل 14 صوتا لأحمد الوكيل رئيس الاتحاد الحالي.

جاء ذلك عقب الاجتماع الذي عقد اليوم، لاختيار رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية لدورة جديدة تستمر حتى 2023، خاض فيها كلا من أحمد الوكيل الرئيس السابق للاتحاد لمدة 9 سنوات ورئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، والمهندس إبراهيم العربي رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة والنائب الأول لرئيس الاتحاد على مدار السنوات الأربع الماضية.