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عيد العلم.. مصر تتوج نوابغها

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انطلاق أعمال لجنة اختيار معلمي المدرسة النووية

انطلاق أعمال لجنة اختيار معلمي المدرسة النووية

تأجيل محاكمة 16 متهما في قضية جبهة النصرة لـ 16 سبتمبر

تأجيل محاكمة 16 متهما في قضية جبهة النصرة لـ 16 سبتمبر

وزير التعليم يوجه بتطوير تطبيق "ادرس في مصر" للعام الجديد

وزير التعليم يوجه بتطوير تطبيق "ادرس في مصر" للعام الجديد

أمين "البحوث الإسلامية" من إيطاليا: حوار الأديان ضرورة لاستقرار الحياة

أمين "البحوث الإسلامية" من إيطاليا: حوار الأديان ضرورة لاستقرار الحياة

السيطرة على حريق شب بمصنع كتان بـ شبراملس في الغربية

السيطرة على حريق شب بمصنع كتان بـ شبراملس في الغربية

الصحة: لم نصدر قرارات بتحصيل مبالغ من المواطنين في "قوائم الانتظار"

الصحة: لم نصدر قرارات بتحصيل مبالغ من المواطنين في "قوائم الانتظار"

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البحيرة.. "قرية العفاريت" تستنزف أموال مشاهير الفن والرياضة "المؤمنين بالسحر"

البحيرة.. "قرية العفاريت" تستنزف أموال مشاهير الفن والرياضة "المؤمنين بالسحر"

يحارب متلازمة داون بالموهبة .. "كريم" موظف في دار الكتب بدرجة فنان

يحارب متلازمة داون بالموهبة .. "كريم" موظف في دار الكتب بدرجة فنان

ورش سباكة المعادن فى "اللبان": 50 سنة "غازات سامة"

ورش سباكة المعادن فى "اللبان": 50 سنة "غازات سامة"

قبل أن تقرر شراء هاتف جديد.. 5 خطوات تعيد سرعة الهاتف القديم

قبل أن تقرر شراء هاتف جديد.. 5 خطوات تعيد سرعة الهاتف القديم

"تسلم البطن اللي جابت".. أمهات أبطال ناشئي اليد يتحدثون عن سنوات الحلم والتعب

"تسلم البطن اللي جابت".. أمهات أبطال ناشئي اليد يتحدثون عن سنوات الحلم والتعب

متعودين على الإنجازات.. جهاز ناشئي اليد "أبطال من يومهم"

متعودين على الإنجازات.. جهاز ناشئي اليد "أبطال من يومهم"

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