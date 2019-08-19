أعلن وزير الاقتصاد الأمريكي ويلبر روس، اليوم، تأجيل سريان الحظر على شراء عملاق الاتصالات الصيني "هواوي"، للتكنولوجيا الأمريكية مدة 90 يوماً، وأعلن على شبكة "فوكس بزنس" الأمريكية: "أمام شركات الاتصالات الأمريكية 90 يوما، فبعض الشركات الريفية معتمدة على هواوي سنمنحها فترة أطول للتعود على وقف التعامل" مع الشركة الصينية، مشيرا إلى أن المهلة النهائية الجديدة لتطبيق الحظر هي 19 نوفمبر المقبل.

والحظر هو جزء من جهود شاملة تقوم بها إدارة الرئيس الامريكي دونالد ترامب لتقييد نشاطات "هواوي"، التي قال مسؤولون إنها ترتبط بعلاقات مع الاستخبارات الصينية ما يجعلها تشكّل تهديدا.