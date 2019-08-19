قال عدد من المواطنين إن مستشفى منشية البكري العام بمصر الجديدة، متوقفة عن العمل منذ الأمس بعد انفجار أحد الكابلات الكهربائية للمستشفى، مما دفع إدارة المستشفى إخلاء الحضانات وغرف العمليات وتحويل المرضى للمستشفيات أخرى.

أمام باب المستشفى وقف أحمد عبدالواحد، يحمل طفله الصغير الذي يعاني من الجفاف، ينتظر السماح له بالدخول، قبل أن يخبره أحد أفراد الأمن بأن المستشفى لا تعمل منذ الأمس: "مش عارف أعمل إيه ولا اتصرف ازاي، جاي من السلام مخصوص علشان أكشف عليه"، أزمة الأب لم تتوقف عند هذا الحد بل امتدت إلى كونه لا يمكنه الذهاب بجميع أفراد أسرته الذين جاءوا معه للاطمئنان على صغيرهم: "هنروح إحنا كلنا ازاي، كده لازم اروح لوحدي علشان المواصلات".

داخل المستشفى عمت حالة من الهدوء فلم يكن مرضى سوى عدد قليل ممن ينتظرون دورهم لإعادة الكشف، يقول أحد المواطنين الذي رفض ذكر اسمه بأنه جاء لاستلام الأشعة الخاصة به وأنه على علم منذ الأمس بانفجار الكابل الكهربائي للمستشفى، وأن العمل متوقف لحين إشعار آخر.

على عصي خشبية جاءت عجوز ستينية تجلس خلف زوجها على موتوسيكل، تتألم مما أصابها فهي التي تعاني من مرض السكري جاءت تشكو مرضها ولكنها علمت أن المستشفى لا تعمل: "مش قادرة من الوجع ومش عارفة عندي إيه وهما قالوا إن المستشفى مش شغالة روحوا أي مستشفى تانية"، وقال مصطفى محمد، كهربائي، وأحد المرضى إنه جاء لاستلام نتائج التحاليل المتعلقة بزوجته، وفوجئ بأن المستشفى لا تعمل وذلك لانفجار أحد الكابلات أمس معلقا: "مستعد أصلحه والله أنا كهربائي 3 فاز".

" الوطن" تجولت داخل المستشفى ورصدت توقف الحضانات كما قال أحد أفراد الأمن، بالإضافة إلى وجود عدد قليل من المرضى وحاولت الوصول لمديرة المستشفى من خلال مدير أمن المستشفى والذي رفض الحديث عن أي أمور تتعلق بما حدث معللا ذلك بقوله: "الدنيا زي الفل"، طلبنا مقابلة مديرة المستشفى ولكنها رفضت، كما رفضت الرد عن التساؤلات المتعلقة بالعمل داخل المستشفى.

من ناحية أخرى قال الدكتور محمد شوقي، وكيل وزارة الصحة بالقاهرة، انه جار حاليا تغيير كابل الكهرباء بالكامل المغذي لمستشفى منشية البكري العام بمصر الجديدة، إذ تسبب تسرب المياه الجوفية لكابلات المستشفى في انقطاع الكهرباء.

وأضاف د. شوقي لـ" الوطن" أنه تم تحويل المرضى الموجودين بمستشفى منشية البكري إلى المستشفيات المجاورة، بطريقة آمنة جدا بسبب تلك الأعطال، مؤكدا أن عملية معالجة المشكلة وحلها جذريا سيستغرق يومين، وبعدها سيتم إعادة فتح المستشفى أمام المرضى بشكل طبيعي خلال يومين.

وأشار إلى أن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي تعمل حاليا على إصلاح العطل ومعالجة أزمة المياه الجوفية، بمعاونة جهات أخرى مسئولة عن المرافق والكهرباء لإصلاح الأعطال بشكل نهائي.