رئيس "المفوضية الأوروبية" يتغيب عن قمة "مجموعة السبع"

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم، أن رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، لن يتمكن من حضور اجتماع مجموعة الدول الصناعية السبع التي ستعقد بين 24 و26 من أغسطس الجاري في بلدة "بياريتز" بفرنسا، بعد أن أجرى جراحة ناجحة لاستئصال المرارة، ونقلت شبكة "أيه بي سي نيوز" الأمريكية، عن المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي، ناتاشا بيرتود، قولها إن الأطباء منعوا "يونكر" من السفر في المستقبل القريب، مضيفة أن الخطط بشأن كيفية التعامل مع تغيبه عن قمة مجموعة السبع لا تزال قيد البحث.

وأوضحت "أيه بي سي"، أن دول الاتحاد الأوروبي الـ28 ستكون ممثلة أيضا من قبل رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك.

ومكث يونكر، اليوم، في المستشفى بعد أن قطع أجازاته الصيفية إلى النمسا، وعاد مسرعا إلى وطنه في لوكسمبورج لإجراء الجراحة العاجلة، وكان يونكر يقضي الأشهر الأخيرة من فترة ولايته البالغة خمس سنوات كرئيس للمفوضية الأوروبية، وهي واحدة من أرفع المناصب في الاتحاد الأوروبي.