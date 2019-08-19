ْأعلن السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة والمشرف العام على مكتب التنسيق اليوم، أنّ عدد المتقدمين لتنسيق الشهادات الفنية للقبول بالجامعات والمعاهد العالية والمتوسطة بلغ حتى الآن 100 ألف طالب وطالبة للعام الجامعي 2019/2020.

وأكد رئيس قطاع التعليم بالوزارة انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني دون شكاوي، موجّهًا الطلاب بكتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، كما لفت إلى إمكانية إدخال أو تعديل الرغبات حتى السابعة من مساء 31 أغسطس الحالي.

وأضاف عطا أنّه يمكن لطلاب الشهادات الفنية لهذا العام التقدم للجامعات التكنولوجية الجديدة، موضحا أنّ الكليات هي "التكنولوجية للصناعة والطاقة جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، التكنولوجية للصناعة والطاقة جامعة الدلتا التكنولوجية (قويسنا، والكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة - جامعة بني سويف التكنولوجية".

وأشار رئيس قطاع التعليم إلى أنّها تعد خطوة مهمة ونقلة نوعية لاستحداث مسار جديد للتعليم الفني، وامتداد لدراسة طلاب الشهادات الفنية من خلال إكسابهم المهارات العملية والتعليمية وفق أحدث نظم وأساليب التعليم التكنولوجي، بما يحقق أهداف خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030.