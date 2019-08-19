المعايير الأوروبية للانبعاثات، هي معايير أوروبية موضوعة لتحديد الحدود المقبولة لانبعاثات العوادم من السيارات الجديدة المتداولة داخل الدول الأعضاء.

تحدد معايير الانبعاثات بتوجيهات تنظيمية من دول الاتحاد الأوروبي، وفقا لجدول يتضمن معدلات التزايد في تلك الانبعاثات.

وتتضمن معايير الانبعاثات: انبعاثات أكسيد النتروجين "NOx"، المواد الهيدروكربونية "HC"، وأول أكسيد الكربون والجسيمات الدقيقة "CO" ويتم معايير مختلفة لكل نوع من السيارت.

وفيما يلي جدول بنسب الانبعاثات التي وضعها الاتحاد الأوروبي لسيارات الديزل والوقود.