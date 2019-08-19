عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، رئيس حي دار السلام السابق، ومدير المتابعة الميدانية سابقا، بغرامة تعادل خمس أضعاف أجرهما، كما خصمت أجر شهرين من راتب كل من 3 مهندسين تنظيم بإسكان حي دار السلام، ومدير التنظيم السابق، وإداري أملاك بالحي، وفنيين سابقين بحي دار السلام.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين، نائب رئيس مجلس الدولة.

وأكدت المحكمة، في حيثيات حكمها، أن المحال الأول بصفته رئيس حي أصدر قرار إزالة على غير اختصاص، وكان القرار بإزالة العقار لوجود عدد من المخالفات منها بناء أدوار مخالفة من الرابع حتى السابع دون ترخيص، ولكن رأت المحكمة أن قرارات الإزالة من اختصاص المحافظ، وليس لرئيس الحي سلطة في ذلك.

وثبت في حق المحال الثاني والرابع بوصفهما لم يتخذا الاجراءات القانونية تجاه المخالفات التي ارتكبها صاحب العقار، وهو بناء أدوار مخالفة وغير مصرح بها، بأن يحررا محضر جنحة تنظيم أعمال مباني، وقرار إيقاف للأعمال والأدوار المخالفة، وإصدار قرار إزالة للسلطة المختصة، كما وقع المحال الثالث والرابع على قرار الإزالة الذي أصدره رئيس الحي.

ورأت المحكمة، أن المحال الخامس حتى التاسع بوصفهم أعضاء لجنة تنفيذ الإزالة للعقار، وقَّعوا على قرار الإزالة بما يفيد تنفيذ الإزالة بالكامل على خلاف الحقيقة، لأنه تم تنفيذ الإزالة جزئيا من خلال هدم عدد من الجدران الداخلية للأدوار دون الإزالة الكاملة، ما مّكن المخالف من الاستفادة من العقار

وبشأن المخالفة التي ارتكبها الثالث والرابع أنهما لم يضمنوا اسم وبيانات المخالف حتى يتمكن الحي من الرجوع إليه لاسترداد نفقات الإزالة.