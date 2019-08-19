تشارك مكتبة القاهرة الكبرى، تحت إدارة ياسر مصطفى عثمان مدير المكتبة، في المؤتمر الدولي للمكتبات والمعلومات الذى ينظمه الاتحاد العالمي لجمعيات المكتبات ومراكز المعلومات "الإفلا" في مكتبة الإسكندرية خلال الفترة من 20 إلى 22 أغسطس الجاري.

وقال "عثمان" لـ "الوطن" إن المؤتمر يشارك فيه ممثلين للمكتبات من جميع الدول الأفريقية، وأسيا وأمريكا اللاتينية، وتستضيف مصر المؤتمر من منطلق رئاستها للاتحاد الأفريقي، وتأتى أهمية المؤتمر لعرض أحدث التطورات في نظم عمل المكتبات، والرقى بمستوى وتطوير المكتبات، وتدريب وتطوير أمناء المكتبات الرسمية والعامة، لمواكبة أحدث النظم في إدارة المكتبات واستخدام بنك المعرفة، وتنظيم الأنشطة الفنية والثقافية.