تبدأ من 188 ألف جنيه.. أكثر 3 سيارات مبيعا خلال 6 أشهر في عام 2019

كشف التقرير الصادر عن مركز خدمة معلومات السيارات "أميك" عن أكثر ثلاث سيارات مبيعاً خلال أول ستة أشهر من العام الحالي 2019.

1- نيسان صني

أوضح التقرير أن السيارة نيسان صني كانت أكثر مبيعاً خلال أول عام 2019 وفيما يلي مواصفات السيارة.

وتحتوي السيارة على محرك بسعة 1500 سى سى، بقوة 108 أحصنة ميكانيكي وتبلغ أقصى سرعة للسيارة 178 كم/ساعة، ومزودة بناقل حركة أوتوماتيك مزود بـ6 سرعات، وتبلغ قوة تسارع السيارة إلى 100 كم/ساعة 15.5 ثانية، وتستهلك السيارة لقطع مسافة 100 كم 6.9 لتر من الوقود، وبلد منشأ السيارة اليابان وتم تجميعها في مصر.

وتأتي السيارة بعدة فئات في السوق المصرية ويبدأ سعرها من 208 آلاف و500 جنيه، وتصل إلى 231 ألف جنيه.

2- رينو لوجان

وجاءت بعدها في المبيعات السيارة رينو لوجان ومواصفتها كالتالي.

تحتوي السيارة على محرك بسعة 1600 سي سي، بقوة 90 حصانا ميكانيكيا وتبلغ أقصى سرعة للسيارة 175 كم/ساعة، ومزودة بناقل حركة مانيوال مزود بـ5 سرعات، وتبلغ قوة تسارع السيارة إلى 100 كم/ساعة 11.5 ثانية، وتستهلك السيارة لقطع مسافة 100 كم 6.3 لتر من الوقود، وبلد منشأ السيارة اليابان وتم تجميعها في مصر.

وبلد المنشأ للسيارة فرنسا وتم تجميعها في المغرب، وتأتي السيارة في السوق بعدة فئات تبدأ من 188 ألف جنيه وتصل إلى 247 ألف جنيه.

3- شيفروليه أفيو

وكانت في المركز الثالث السيارة شيفروليه أفيو ومواصفتها كالتالي.

تحتوي السيارة على محرك بسعة 1500 سي سي، بقوة 86 حصانا ميكانيكيا وتبلغ أقصى سرعة للسيارة 16 كم/ساعة، ومزودة بناقل حركة مانيوال مزود بـ5 سرعات، وتبلغ قوة تسارع السيارة إلى 100 كم/ساعة في 12.5 ثانية، وتستهلك السيارة لقطع مسافة 100 كم 6.4 لتر من الوقود.

وبلد المنشأ للسيارة أمريكا وتم تجميعها في مصر، وتأتي السيارة في السوق بعدة فئات تبدأ من 198 ألف جنيه وتصل إلى 208 آلاف و400 جنيه.