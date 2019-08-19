أستاذ علوم بحار يفجر كارثة: مصر فقدت 98% من السلاحف بسبب الصيد الجائر

فقدت مصر 98% من السلاحف المهددة بالانقراض خلال السنوات الماضية بسبب الصيد الجائر في البحر الأحمر، حسبما أكد الدكتور محمود حنفي، أستاذ علوم البحار بجامعة قناة السويس، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حديث المساء"، الذي يقدمه الإعلامية ياسمين عز، على شاشة "MBC مصر".

وقال "حنفي"، إن السلاحف البحرية مهددة بالانقراض، لأن البعض يتعامل باستخفاف مع الحيوانات البحرية، ويصطادها رغم الحظر، موضحًا أن السلاحف عمرها 200 مليون سنة، ونجحت في البقاء بعكس الديناصورات وتأقلمت وعاشت.

وأوضح أستاذ علوم البحار بجامعة قناة السويس، أن السلحفاة البحرية التي جرى اصطيادها تُعد من الموارد الحية التي تدر ملايين الدولارات بفضل رحلات الغوص من السائحين الأجانب، كما أن السلاسل البحرية لها قيمة اقتصادية كبيرة في جذب السياح، الذين يدفعون الملايين سنويًا لمشاهدتها.

وأشار إلى أن مصر وقعت على اتفاقيات دولية تحرم صيد السلاحف، "أخلاقيًا هي تراث إنساني، يجب الحفاظ عليها"، موضحًا أن "القانون لا يحمي المغفلين، والجهل بتجريم صيد الحيوانات النادرة مثل السلحفاة البحرية التي تم اصطيادها لا يعفي من العقوبات".