أصيب 11 مواطن بإصابات متفرقة إثر وقوع حادث انقلاب سيارة تحمل عدد من المواطنين، تبين أنهم مهاجرين غير شرعيين بمدينة براني بمطروح كانوا في طريقهم إلى ليبيا.

وأخطر اللواء رضا العمدة مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح اليوم بالواقعة، وانتقلت الشرطة لمعاينة أسباب وقوع الحادث وملابساته.

ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى مستشفى النجيلة المركزي وهم رعد حميدة قاسم، 23 عاما، من الفيوم، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وجرح قطعي بفروة الرأس، وأسامة عبداللاه شحاتة، 30 عاما، من أسيوط، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالعمود الفقري، وأحمد يونس عبدالرحمن، 19 عاما، من أسيوط، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وجرح قطعي بفروة الرأس، وحسن حلمي أحمد، 29 عاما، من الفيوم، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكسر بالساعد الأيمن، وعمرو شعبان بكري، 27 عاما من الفيوم، مصاب باشتباه كسر بالعمود الفقري، وعاطف عبدالرحيم شحاتة، 40 عاما، من أسيوط مصاب باشتباه كسر بفقرات الظهر.

كما ضم المصابين أحمد ضاحي عامر، 25 عاما، من أسيوط، باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بالجسم، وحسام محمود عبدالحسيب، 25 عاما، من بني سويف، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالفقرات العنقية، وشريف أنور أحمد، 24 عاما، من بني سويف، مصاب باشتباه كسر بعظمة الترقوة، وهاني عبداللاه شحاتة، 23 عاما، من أسيوط، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بالجسم واشتباه كسر باليد اليسرى، وهلال علي سعد، 30 عاما، من الفيوم، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بالجسم.

وجاري تقديم الخدمات الطبية والعلاجية لهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على النيابة.