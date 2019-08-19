استنكر الإعلامي شريف مدكور، بعض تصريحات اللاعب الدولي محمد صلاح، نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، خلال حواره التليفزيوني على شبكة "CNN"، حيث قال صلاح "لقد كان هناك ضغطا كبيرا على اللاعبين، كل مباراة حضرها 80 ألف متفرج في الملعب".

وقال "مدكور"، في تعليق له عبر صفحته على "فيس بوك": "محمد صلاح يقول كده، دي بداية الغرور للأسف".

يذكر أن اللاعب محمد صلاح شارك مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي استضافتها مصر وودعت منافساتها في دور الـ16 أمام جنوب أفريقيا.

وقال محمد صلاح في تصريحات جديدة، أن وصول الجماهير إلى فندق اللاعبين خلال كأس الأمم الأفريقية اللاعبين كان غير طبيعي، " عندما كنا في يوم الراحة ظللت حبيسًا في غرفتي حتى التاسعة والنصف مساءًا".

وأوضح: "عندما حاولت النزول لساحة الفندق كان معي 200 فرد، ووقتها تحدثت عن الأمر مع المسؤولين ولكن اتحاد الكرة قالوا لي لماذا تشتكي؟!"، وتابع :" أشتكى لأنني إنسان، أريد أن أكون مع اللاعبين، أريد الجلوس والاستمتاع بحياتي، نحن نحب بعضنا كلاعبين ونريد أن نلهو قليلًا سويًا في وقت الراحة". واختتم: "لذلك، عندما أحاول التحدث عن شيء فإنني أتحدث من أجلي وكل اللاعبين أيضًا، لأن اللاعبين يتحدثون معي ويقولون أرجوك أفعل ما تستطيع فعله".