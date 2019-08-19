عقدت وزارة الأوقاف اجتماعا بديوان عام الوزارة، بممثلي وزارات (الأوقاف – التربية والتعليم - الشباب والرياضة – الثقافة)، لبحث مزيد من أوجه التعاون والتنسيق فيما بين الجميع لمواجهة الفكر المتطرف ونشر صحيح الدين تحصينًا للنشء والشباب والمجتمع من الأفكار الهدامة.

ويأتي اللقاء، بحسب بيان عن وزارة الأوقاف، اليوم، في إطار التعاون والتنسيق بين مؤسسات الدولة الوطنية العلمية والثقافية، لمواجهة التطرف والإرهاب.

وحضر اللقاء من وزارة الأوقاف كل من الشيخ جابر طايع يوسف رئيس القطاع الديني، والدكتور السيد حسين عبد الباري وكيل الوزارة لشؤون الدعوة، والدكتور عبد الله حسن عبد القوي معاون الوزير لشؤون المتابعة. ومن وزارة التربية والتعليم كل من الدكتور محمود فؤاد مستشار التربية الدينية، والدكتورة نوال شلبي مدير مركز تطوير المناهج الدراسية. ومن وزارة الشباب والرياضة كل من الدكتور أحمد الشيخ رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، ونجوى صلاح وكيل وزارة الشباب والرياضة للبرامج الثقافية، ونيلي زين العابدين مدير عام برلمان الطلائع والشباب، وقدرية محمد طلحة مدير عام القيادات والتعليم المدني. ومن وزارة الثقافة الدكتور هيثم الحاج علي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للكتاب.