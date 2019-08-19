وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على تخصيص 20 وحدة بمدينة حدائق أكتوبر و55 وحدة بمدينة العبور من الوحدات السكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى، كوحدات بديلة لسكان جزيرة الوراق، بالأسعار التى يتم تحديدها من قِبل اللجنة المختصة بالتسعير، على أن يتولى جهاز تنمية جزيرة الوراق تخصيص تلك الوحدات للمستحقين من الجزيرة، بالتنسيق مع أجهزة المدن.

ووافق مجلس الإدارة أيضاً، على تخصيص قطعة الأرض بمركز خدمات الحى الثالث بالعاصمة الإدارية الجديدة، بنشاط طبى، لصالح شركة مستشفى الغندور، لإقامة مستشفى.

وقال وزير الإسكان إنه تم تخصيص قطعة الأرض بنشاط طبى، بمنطقة خدمات الواجهة الشرقية بمدينة الشروق، لإقامة مركز طبى لمرضى السرطان، على أن يتم الالتزام بالشروط والضوابط نفسها الصادر بها قرار مجلس الإدارة المذكور، والموافقة على تخصيص قطعة الأرض، بمركز مدينة القاهرة الجديدة، لإقامة مستشفى لصالح شركة «الهديل» لتصدير الحاصلات الزراعية.

وأشار الوزير إلى أن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية، وافق على تخصيص قطعة الأرض بمنطقة امتداد حى النرجس بمدينة القاهرة الجديدة، لإقامة مشروع عمرانى متكامل، لصالح شركة رمكو لإنشاء القرى السياحية، وتخصيص قطعة الأرض، بمدينة أسيوط الجديدة، لصالح شركة مبانٍ للاستثمار العقارى، لإقامة نشاط عمرانى متكامل.