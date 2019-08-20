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عيد العلم.. مصر تتوج نوابغها

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الطراونة لـ"الوطن": برلمان الأردن أوصى بطرد سفير إسرائيل بسبب "الأقصى"

الطراونة لـ"الوطن": برلمان الأردن أوصى بطرد سفير إسرائيل بسبب "الأقصى"

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بكى أثناء تكريمه.. توفيق عبدالحميد الذي خلع عباءة المحاماة حبا في الفن

تغريم محافظ البحيرة 40 ألف جنيه تعويضا لمرشح برلماني سابق

تغريم محافظ البحيرة 40 ألف جنيه تعويضا لمرشح برلماني سابق

"الحجر البيطري": لجنة لمعرفة أسباب انتشار الديدان بشاطئ الدخيلة في الإسكندرية

"الحجر البيطري": لجنة لمعرفة أسباب انتشار الديدان بشاطئ الدخيلة في الإسكندرية

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