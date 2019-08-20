عرض الإعلامي نشأت الديهي، صورا لشوارع في تركيا ممتلئة بالمياه نتيجة تساقط الأمطار، وذلك خلال تقديمه برنامجه "بالورقة والقلم"، الذي يُعرض على شاشة "TeN"، قائلا إن "إسطنبول غرقت وأردوغان وحزبه غرقوا في شبر مية، فين الخدمات والبنية التحتية اللي في تركيا، المطر أمر إلهي، لكن فين الاستعدادات؟".

وتساءل: "أين إعلام الإخوان ما حدث بتركيا، وهل سيتحدث وينتقد حمزة زوبع ومحمد ناصر ومعتز مطر عن ذلك مثلما انتقدوا ما حدث في مصر أثناء تساقط الأمطار بالتجمع الخامس".

وتابع "أنا مش مريض نفسي عشان أفرح لما يحدث بتركيا، لكنني أرد على من يتحدثون عن الخدمات".

من ناحية أخرى، ذكر الإعلامي، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بدأ في حملة تصفية عرقية حقيقية ضد الأكراد في تركيا، وما يحدث اليوم بوادر حرب أهلية طاحنة بتركيا ضد الأكراد، وتركيا دخلت في نفق مظلم نتيجة ممارسات "أردوغان" ضد الأكراد، واليوم بداية ثورة الأكراد داخل الأتراك.

وأشار إلى أن أردوغان عزل وأقال رؤساء بلديات 3 مدن كردية؛ زاعمًا أنهم على علاقة بالإرهابيين ولديهم اتصال بحزب العمال الكردستاني، موضحًا أن وزير الداخلية التركي الفاسد هو من اتخذ قرار عزلهم بالتنسيق مع أردوغان، متهمًا أردوغان بأنه يقود انقلاب على الديمقراطية وإرادة واختيارات الشعب.