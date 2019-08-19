أصدر المستشار حسين عبده خليل، رئيس هيئة قضايا الدولة، قراراً حمل رقم 197 لسنة 2019 بتولي المستشار محمد عبداللطيف شحاته، نائب رئيس الهيئة، رئاسة قطاع النقض، وتكليف المستشار أحمد البلتاجي، نائب رئيس الهيئة، بالقيام بأعمال الأمين العام لحين اختيار أمين عام جديد، بالإضافة الى أعماله، على أن يعمل بهذا القرار اعتباراً من يوم الخميس المقبل.

جدير بالذكر أن المستشار محمد عبداللطيف كان يشغل منصب رئيس قطاع الأمانة العامة والأمين العام، بالإضافة لرئاسة قطاع النقض بأنواعه، وبناء على طلبه تم الاكتفاء بمنصب رئاسة قطاع النقض المدني والضريبي والجنائي.