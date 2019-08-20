"الصوفية": نقل مقام "الزرقاني" لساحة المساجد بعد طلب السيسي بيوم واحد

قال الشيخ محمد صفوت فودة، مدير الطرق الصوفية بالإسكندرية، إن مقام "أبوالإخلاص الزرقاني" كان بمنطقة "غيط العنب" قسم كرموز منذ عام 1979 وبجواره شقيقته "أم محمد" والتي تم دفنها منذ 10 سنوات.

وأضاف "فودة"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الحكاية" والذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، والمذاع على فضائية "MBC مصر"، أنه وبعد توصية الرئيس عبدالفتاح السيسي الأخيرة بخصوص نقل الضريح لمكان آخر تم نقله فعليا بعدها بيوم إلى ساحة المساجد في منطقة "المرسي أبو العباس"، موضحا أن الطرق الصوفية بالإسكندرية لا تواجهها أي مشكلة لنقل هذا الجثمان لمكان آخر.

وتابع: "أبو الأخلاص كان بجسمه ولحمه وعضمه، ومكنش رفات ده كان جثمان طاهر وموجود وتم نقله في ساحة الأولياء"، مشيرا إلى أنه كان من كراماته بأنه مستجاب الدعوة ويطعم الفقراء والمساكين وعندما يذهب إليه أي شخص بمشكلة تحل على يديه "هم القوم الذين لا يشقى جليسهم".