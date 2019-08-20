أعلن دكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، دعم العناية المركزة بمستشفى رأس غارب المركزى بجهاز قياس غازات دم بقيمة 200 ألف جنيه، بناء على تعليمات اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر.

وقال مرعي في تصريح صحفي، اليوم، إنه تنفيذا لخطة المديرية فى تطوير مستوى الخدمة الصحية بمستشفيات مدن محافظة البحر الأحمر تم دعم قسم العناية المركزة بمستشفى رأس غارب بجهاز قياس غازات الدم وتوفير المستلزمات الكيميائية بما قيمته 200 الف جنيه.

وأوضح مرعي أن الجهاز يقوم بقياس نسبة الأملاح ونسبة الأكسجين وثاني أكسيد الكربون والصوديوم والكالسيوم والبوتاسيوم بالدم، مشيرا إلى الحفاظ على الخدمة المؤداة للمرضى والمترددين من أبناء غارب، للحد من تحويل الحالات وتخفيف عناء السفر.