قال الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، إن مشروع الصوب الزراعية الجديدة بقاعدة محمد نجيب، يضم 15 ألف مهندس زراعى للعمل فيه، ولولا هذه المشروعات القومية العملاقة التي يتم تنفيذها بشكل مستمر، لما توافرت الآلاف من فرص العمل.

وأضاف "خليفة" خلال لقاء مع إذاعة "البرنامج العام"، أن مشروع محافظة بني سويف وفر نحو 250 ألف فرص عمل مباشرة لشباب محافظات الصعيد، وهذا هو البعد الاجتماعي الذي يجب التركيز عليه في كافة المشروعات، كما أن مشروعات بني سويف والمنيا، يعتبرا أحد المشروعات القومية الضخمة التي تهدف لزراعة 62 ألف فدان بالزراعات المحمية، فضلا عن كونه أكبر مشروع للزراعات المحمية في جنوب الصعيد.

وتابع "خليفة" أن تكلفة تجهيز هذة المشروعات تتراوح بين 70 إلى 80 مليار جنيه، والذي يجرى على تلك المساحة الكبيرة لتحويل حياة نحو 300 ألف أسرة لحياة أفضل.

وأشار نقيب الزراعيين إلى إنه يوجد الآن على أرض الواقع 100 ألف فدان من الصوب الزراعية، والتي تكفي تقريبا 20 مليون مواطن، موضحا أن التعداد الحالي يزيد عن 100 مليون مواطن مصري، وأن هناك 80 مليون مصري يعتمدون في غذائهم على الفلاحين أو على الاستثمار الزراعي في المساحات الكبيرة، وأنه يجب أن يكون هناك تنسيق بين أجهزة الدولة والقطاع الاستثماري ورجال الأعمال.