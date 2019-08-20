تواصل قوات أمن الجيزة جهودها لضبط 6 متهمين متورطين في مشاجرة العياط التي وقعت بين عائلتي "الغنادرة" و"محمد"، بقرية جرزا بالعياط، وأسفرت عن مقتل شخصين واحتراق منزل، إثر تجدد خصومة ثأرية قبل 7 سنوات.

وذكرت تحريات وتحقيقات المباحث آنذاك أنّ المشاجرة أسفرت عن مقتل 4 من العائلتين، وتم عقد جلسة صلح بينهما، وتجددت أمس وأسفرت عن مقتل شخصين ليرتفع عدد الضحايا إلى 6 واحتراق منزل في تبادل إطلاق الرصاص بين أفراد العائلتين.

وكانت أجهزة الأمن في الجيزة تحت إشراف اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث، ضبطت 25 متهما متورطين في تبادل إطلاق الرصاص وقتل شابين، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق مع المتهمين، وطلبت تحريات المباحث بشأن الواقعة، ولا تزال التحقيقات مستمرة.

ودفعت قوات أمن الجيزة بمجموعة من العمليات الخاصة والأمن المركزي، وانتشرت القوات في محيط القرية بالكامل، وأمر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وبتكثيف الوجود الأمني في محيط منازل العائلتين لمنع تجديد الاشتباكات مرة أخرى.

وتمكنت قوة من مباحث الجيزة تحت إشراف اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث من ضبط 25 متهما، وجارٍ البحث عن 6 آخرين هاربين متورطين في المشاجرة.

وذكرت تحريات وتحقيقات المباحث التي قادها العقيد علاء فتحي رئيس مباحث القطاع، والعقيد أيمن الشرقاوي مفتش المباحث، والرائد أحمد صبحي رئيس مباحث العياط، أنّ خصومة ثأرية قديمة قبل 7 سنوات بين عائلتي الغنادرة ومحمد تجددت قبل 3 أيام، حين تشاجر شابين من العائلتين في أثناء عملهما بالطالبية، ما أدى إلى إصابة أحدهما بإصابات طفيفة، وتربص بعضهما بالآخر حتى نشبت مشاجرة بين الطرفين، وتبادلوا التراشق بالحجارة والزجاج ثم إطلاق النيران بالأسلحة الآلية واستمر إطلاق النيران منذ الثالثة فجرا حتى وصول قوات الأمن في الثالثة والنصف، ولاذ المتهمون بالفرار.

وأضافت التحريات أنّ الحادث أسفر عن مقتل شابين من عائلة الغنادرة هما "عادل م. ع" (35 عاما) عامل، أصيب بطلق ناري في الظهر اخترق الصدر، و"خالد م. ع" مصاب بطلق ناري في الظهر خرج من أسفل الإبط، وتم نقلهما إلى المستشفى لإسعافهما إلا أنّهما فارقا الحياة متأثرين بإصابتهما.

وعقب تلقي البلاغ انتقل فريق من مباحث الجيزة إلى موقع المشاجرة، وتمت السيطرة عليها، وتبيّن من الفحص والتحري أنّ المشاجرة تطورت إلى حرق منزل أحد أفراد العائلتين مكون من طابق واحد، مسقوف بالأخشاب التي انهارت بسبب الحريق.

وشرحت التحريات أنّ الخصومة نشبت منذ العام 2012 وأسفرت عن سقوط 4 قتلى من العائلتين، وعقدت جلسة صلح وتسديد الدية من الطرفين وإنهاء الخصومة حتى تجددت قبل 3 أيام، بسبب مشادة بين شابين من العائلتين، وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.