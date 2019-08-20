يواصل فيلم "ولاد رزق 2" للمخرج طارق العريان تصدره لإيرادات أفلام العيد بعد أن حقق أمس الاثنين، مليوني و552 ألف و943 جنيها، متفوقاً على فيلم "الفيل الأزرق 2" للمخرج مروان حامد الذي جاء في المركز الثاني بمليون و304 آلاف و146 جنيها، وذلك بحسب بيان صادر من شركة "دولار فيلم".

وحل فيلم "خيال مآتة" للمخرج خالد مرعي في المركز الثالث بـ902 ألف و619 جنيه، فيما جاء فيلم "الكنز 2" للمخرج شريف عرفة في المركز الرابع بـ154 ألف و986 جنيها، بينما احتل فيلم "إنت حبيبي وبس" للمخرج أحمد البدري المركز الخامس بـ64 ألف و649 جنيها، أما فيلم "الممر" للمخرج شريف عرفة فجاء بالمركز السادس بـ36 ألف و306 جنيهات، وحقق فيلم "كازابلانكا" للمخرج بيتر ميمي ألفين و410 جنيهات.