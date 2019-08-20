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عيد العلم.. مصر تتوج نوابغها

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افتتاح الدورة الثالثة للقطاع المصرفي والمالي الأفريقي بحضور 29 متدربا

افتتاح الدورة الثالثة للقطاع المصرفي والمالي الأفريقي بحضور 29 متدربا

وفاة المستشار زكريا شلش أبرز من تصدوا لـ"أخونة القضاء"

وفاة المستشار زكريا شلش أبرز من تصدوا لـ"أخونة القضاء"

إحالة عاملي مدرستي سملا وعلم الروم بمطروح للتحقيق

إحالة عاملي مدرستي سملا وعلم الروم بمطروح للتحقيق

بالصور.. عاشور ووزير العدل يوقعان بروتوكول توريد أتعاب المحاماة يوميا

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