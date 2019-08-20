قال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وافقت على منح مهلة شهر من تاريخ نشر الإعلان بالصحف، للمواطنين السابق فوزهم بقطع أراضي "الإسكان الاجتماعي، الإسكان المتميز، والإسكان الأكثر تميزاً"، ولم يقوموا باستكمال مقدم الحجز خلال المهلة الممنوحة لهم، ولم يقوموا باسترداد مقدمات الحجز، للقرعات العلنية المُعلن عنها بعد تاريخ 25/7/2017، وقبل القرعة المُعلن عنها بتاريخ 17/9/2018، وذلك لاستكمال مقدمات الحجز.

وأوضح "الجزار" أنه يتم استكمال مقدمات الحجز خلال المهلة بالشروط التالية: أن تكون القطع السابق الفوز بها شاغرة، ويتم التعامل عليا بالأسعار المعمول بها حالياً، وفي حالة إعادة طرحها يُسمح للمواطنين بالدخول في القرعة الجاري الإعداد لها، مع قيام العملاء بالتوقيع على إقرار بالموافقة على التعامل بالأسعار الحالية.

وأشار المهندس طارق السباعي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشؤون التجارية والعقارية، إلى أنه يتم طرح أراضٍ بديلة على حسب المُتاح من الأراضي للعملاء الذين لم يقوموا باستكمال مقدم الحجز خلال المهلة الممنوحة لهم، ولم يقوموا باسترداد مقدمات الحجز للقرعات العلنية المُعلن عنها بداية من عام 2014 وحتى عام 2017، وتم إعادة طرح أراضيهم بقرعات أخرى، وأصبحت غير شاغرة، ويتم التعامل بالأسعار المعمول بها حالياً.

ويتم الحجز عن طريق الموقع الإلكتروني "on line" بالتنسيق مع بنك التعمير والإسكان، والتخصيص بأولوية الاختيار، مع قيام العملاء بالتوقيع على إقرار بالموافقة على التعامل بالأسعار الحالية، والالتزام بالاشتراطات البنائية لقطع الأراضي البديلة، والتقدم بالحجز لذات المدينة السابق التقدم لها، ويلتزم العميل بالاشتراطات العامة، والشروط المالية والعقارية الواردة بكراسة الشروط التي تم التقديم لها خلال الفترة من 2/7/2018 لـ22/7/2018.