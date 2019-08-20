طرح أحد متابعي الحساب الرسمي لدار الإفتاء المصرية على "فيس بوك"، سؤال حول صيد الأسماك بالصعق الكهربائي، هل يعد حلال أم حرام؟.

وردت الإفتاء قائلة إن عملية صيد الأسماك والأحياء المائية بطريقة الصعق الكهربائي حرام شرعًا، سواء أكان التيار المستخدم قويًّا أم ضعيفًا لِمَا فيها من إيلام الأحياء المائية وتعذيبها، وهذا يتنافى مع مقصود الشريعة الإسلامية في إحسان عملية تذكية الحيوان.

واستشهدت الإفتاء بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ".