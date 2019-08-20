شاركت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، في جلسات الحوار الخاصة بالندوة المنعقدة بمدينة بالي بإندونيسيا، لبحث سبل التعاون بين الجمهورية الإندونيسية، ودول قارة إفريقيا في مجالات البنية التحتية.

جاءت مشاركة محافظ دمياط، لبحث واستعراض سبل تحسين وتقوية العلاقات الثنائية بين إندونيسيا وجمهورية مصر العربية، باعتبارها أبرز دول القارة الأفريقية و خاصة تعزيز المشاركة مع محافظة دمياط.

وأكدت عوض دور محافظة دمياط الكبير في مجالات عديدة، نظرًا لوجود مدينة دمياط للأثاث، وهي أحد أهم المشروعات القومية الضخمة المقامة على أرضها بهدف تعزيز صناعة الأثاث والصناعات الخشبية والمكملة لها، بالإضافة إلى وجود أسطول صيد كبير بدمياط، لتمتعها بمساحات مائية شاسعة، لافتة إلى أنه خلال تلك الجلسات جرى مناقشة سبل مد أواصر التعاون المشترك بين مدينة جيبارا الإندونيسية المشهورة بصناعة الأثاث ومدينة دمياط.