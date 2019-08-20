أعلن الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم، صرف مليار و300 مليون جنيه من الخطة الطموحة لمشروعات الكهرباء بمحافظة كفر الشيخ، منذ بداية عام 2019م، وجرى تجديد محولات وإنشاء لوحات توزيع جديدة وأخرى تم تجديدها، ومد كابلات جديدة أو تحويل كابلات هوائية إلى أرضية، من خلال الخطة الاستثمارية لمشروعات الكهرباء بالمحافظة.

وقدم محافظ كفر الشيخ، خالص الشكر والتقدير للدكتور محمد شاكر، وزير والطاقة والكهرباء، على دعمه لمحافظة كفرالشيخ، بملبغ 1.3 مليار جنيه حتى الآن، وذلك لتحسين منظومة العمل بالكهرباء والحد من حالات فصل التيار الكهربائي ومواجهة الأحمال، وخدمة المواطنين بربوع المحافظة، جاء ذلك بحضور المهندس عاصم القطان، وكيل وزارة الكهرباء.