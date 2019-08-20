طالب الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بسرعة الانتهاء من إجراءات تقنين أوضاع الأراضي أملاك الدولة، والتصالح في مخالفات البناء، وبتكثيف الإعلان عن الضوابط والمستندات المطلوبة، وحثهم على سرعة تقديم طلبات التقنين قبل انتهاء المدة المحددة لتلقي طلبات التقنين.

جاء ذلك خلال اللقاء الأسبوعي للمواطنين، الذي عقده محافظ الدقهلية صباح اليوم، بحضور الدكتور أيمن مختار السكرتير العام للمحافظة، وسعد الفرماوي السكرتير المساعد وأعضاء الجهاز التنفيذي بالمحافظة.

وكلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعرض تقرير يومي بموقف طلبات التصالح، مشددًا على ضرورة الإعلان في جميع القرى ومداخلها والميادين وفي المصالح الحكومية، لإعلام المواطنين بأهمية الانتهاء من طلبات التقنين والتصالح.