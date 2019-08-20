عقد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام اجتماعا مع مجلس الإدارة الجديد لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، برئاسة المهندس أشرف عزت رئيس مجلس الإدارة، وبحضور الدكتور أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، وعبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج، وممثلي اللجنة النقابية بشركة غزل المحلة.

وأكد "توفيق"، أن شركة غزل المحلة تعد أكبر قلعة صناعية للغزل والنسيج، وبمثابة عاصمة لهذه الصناعة في مصر، والحرص على تطوير الشركة لإعادتها لسابق عهدها والمنافسة في الأسواق العالمية.

وتابع "توفيق" الموقف التنفيذي لخطة إعادة هيكلة وتطوير الشركة، والتي تشمل تحديث الماكينات والمعدات، وكذلك تطوير البنية التحتية، ورفع جودة المنتجات مع تحسين أساليب البيع والتسويق، إلى جانب تأهيل وتدريب العاملين لرفع وتطوير مهاراته ومواكبة التطور في هذه الصناعة.

واستعرض وزير قطاع الأعمال خلال الاجتماع التصور الخاص بتطوير نادي غزل المحلة، بما يتوافق مع قانون الرياضة الجديد، والذي يشمل الاحتفاظ بنادي العاملين بنشاطه الاجتماعي الرياضي لممارسة الأنشطة الرياضية مع تحسين الخدمات المقدمة للعاملين وأسرهم، على أن يكون له شخصية اعتبارية منفصلة عن شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة، ويكون مخصصا لأعضائه الحاليين والمستقبليين من العمال حسب الإجراءات والموافقات المنظمة لهذا الغرض.

كما يتضمن التصور المقترح تأسيس نادي رياضي اجتماعي منفصل للأعضاء المنتسبين حاليا، ولإضافة أعضاء جدد حوالي 10 آلاف عضوية جديدة، وذلك من خلال شركة مساهمة تمتلكها شركة المحلة، ويتم إعطاء النادي حق انتفاع للمباني والمنشآت لمدة 15 عاما قابلة للمد، ويحصل النادي على ترخيص للاشتراك في الاتحادات الرياضية المختلفة حسب القواعد الموضوعة من وزارة الشباب والرياضة، ويتم تعيين إدارة محترفة لتطوير النادي وتسويق عضوياته وتنمية موارده بصورة مستدامة بعيدا عن شركة غزل المحلة.

وبشان فريق الكرة، شدد "توفيق" على أنه لا نية مطلقا لبيع النادي، وإنما سيتم تأسيس شركة مساهمة خاصة برياضة كرة القدم يتم إعطاءها حق استغلال الاسم التجاري "نادي غزل المحلة"، والاستاد وملعب للتدريب لمدة 15 عاما، ويتم رسملة حق الانتفاع لتشارك به شركة المحلة في شركة كرة القدم.

ومن المقرر أن يتم طرح النسبة المتبقية من رأس المال على مستثمر متخصص ومؤهل لديه سابقة خبرة ورؤية مستقبلية، لضخ استثمارات تكفي لتطوير الفريق الأول والصعود به للدوري الممتاز والمنافسة في مختلف البطولات، وكذلك عمل مدارس للناشئين تمكن من تفريخ أجيال جديدة من الموهوبين خلال فترة 5 إلى 6 سنوات.

وكشف "توفيق" عن اعتزامه زيارة شركة غزل المحلة قريبا، ولقاء العاملين لشرح تفاصيل مشروع التطوير، وكذلك معاينة أراضي النادي على أرض الواقع.