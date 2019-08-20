نفى الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء ما ورد بجريدة "الراي" الكويتية من إعلان وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية الكويتية، عدم دقة الأرقام الصادرة عن الجهاز بشأن أعداد العمالة المصرية في الكويت.

وأكد الجهاز في بيان له صحة الرقم الصادر الخاص بعدد تصاريح العمل، وهو 230803 تصاريح عمل، وهو رقم معبر عن عدد تصاريح العمل الصادرة للمصريين العاملين بالكويت.

ويأتي البيان ضمن إصدارا سنويا للجهاز، وهو النشرة السنوية لتصاريح العمل الصادرة للمصريين للعمل بالخارج عن عام 2018 .

ويشمل البيان نوعين من تصاريح العمل أحدهما يصدر للمرة الأولى، والمرة الثانية تجديد لمن سبق له العمل بالفعل بالكويت، فبلغت تصاريح العمل الممنوحة لأول مرة 98794 تصريحا، بينما بلغت تصاريح العمل التي تم تجديدها 132009 تصاريح.

ويعتمد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في إنتاج هذا البيان على السجلات الإدارية لوزارة الداخلية، ويأتي هذا البيان متسقا مع بيانات الأعوام السابقة، فكان عدد تصاريح العمل الصادرة للمصريين بالكويت عن عامي 206 و2017، 219184، و22132 تصريحا بالترتيب، وذلك طبقا لما صدر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري.