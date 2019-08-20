أوبرا جامعة مصر تنظم حفلات "أضواء المدينة"

تنظم جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا حفلات دورية في أوبرا الجامعة، تحمل اسم "أضواء المدينة"، ليتم تقديمها من خلال برنامج فني متكامل، لمجموعة من كبار نجوم الغناء في مصر والعالم العربي.

قال الدكتور خالد الطوخي رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، إن هذا النشاط الفني يستهدف في المقام الأول استعادة ريادة مصر في مجالات الموسيقى والغناء، إلى جانب خلق حالة من البهجة على الساحة الفنية التي أصبحت متعطشة لهذا النوع من فنون الموسيقى والغناء والفنون الشعبية.

وأشار "الطوخي" الى أن حفلات أضواء المدينة هي أول نشاط فني يتم تنظيمه في مسرح جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، بعد تحويله إلى "أوبرا جامعة مصر".

وأوضح الدكتور محمد العزازي رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، أن حفلات أضواء المدينة المزمع تنظيمها سوف تتضمن العديد من الفقرات الفنية، أبرزها مجموعة من الفقرات الغنائية التي يشارك فيها نخبة من كبار المطربين الذين يتمتعون بجماهيرية كبيرة.

وأضاف أنه يتم حاليا التنسيق للتعاقد مع كبار النجوم لإحياء هذه الحفلات المقرر تقديمها في الأسبوع الأخير من كل شهر، إلى جانب تقديم استعراضات فنية في بداية كل حفلة، مستوحاه من الفولكلور المصري، لعكس ما تتمتع به مصر من رصيد كبير في مجالات الفنون الشعبية والاستعراضية.

ومن المقرر تقديم فقرة موسيقية خلال هذه الحفلات، تتضمن عزفاً لمختارات من الموسيقى العربية الشهيرة، بهدف تقديم برنامج فني مكتمل عناصر الإبداع في كل حفل.