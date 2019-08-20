شهد مقر الاتحاد العربي للنفط والمناجم والكيماويات بالقاهرة مساء أمس الإثنين، توقيع 3 بروتوكولات تعاون بين الاتحاد برئاسة الأمين العام الكيمائي عماد حمدي، ونقابة عمال تطوير البترول في البحرين برئاسة علي محمد سالمين، وبروتوكول مماثل بين نقابة البحرين والنقابة العامة للمناجم وللمحاجر بمصر برئاسة محمد العرابي، والنقابة العامة للكيماويات في مصر والتي مثلها الأمين العام حميدو إسماعيل العضو في المجلس التنفيذي للاتحاد العربي أيضا.

وأكد الكيمائي عماد حمدي في بيان اليوم، أن هذه البروتوكولات تفعيلاً لدستور الاتحاد وما تضمنه من ضرورة دعم التعاون المشترك بين المنظمات الأعضاء و"الاتحاد العربي".

وقال عماد حمدى: بروتوكول التعاون بين الاتحاد ونقابة البحرين يعتمد على التعاون في مجموعة من مجالات دعم العلاقات الدولية، ويتم تبادل الزيارات الميدانية بين نقابة عمال تطوير البترول والاتحاد العربي من جانب، والمنظمات العربية الأعضاء من جانب آخر، وذلك لتبادل الأفكار والآراء والخبرات في مجال العمل النقابى دوليا.

كما تضمنت البروتوكولات مجال علاقات العمل حيث يقدم الاتحاد العربي المشورة والمساعدة في حل كل مشاكل علاقات العمل فضلا عن إمكانية مشاركته في إجراء المفاوضات الجماعية وحل نزاعات العمل، وأيضًا في مجال العمل التثقيفي والتدريبي، وذلك من خلال معهد التدريب والتثقيف بالاتحاد.