نشر المطرب محمد رشاد صورة جديدة جمعته بزوجته الإعلامية مي حلمي.

وظهرت "مي" خلال الصورة التي نشرها "رشاد" على حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وتبدو عليها زيادة الوزن.

وأثارت الصورة جدل المتابعين، متسائلين عن حمل مي حلمي.