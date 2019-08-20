عضو "العمال البريطاني": لا يوجد تأكيد على الخروج من الاتحاد الأوروبي

قال مصطفي رجب عضو حزب العمال في بريطانيا، إنه لا يوجد ثقة في خروج بريطانيا نهاية أكتوبر من الاتحاد الأوروبي، كما أعلن الاتحاد أن حرية الحركة ليست مكفولة، وخروج بريطانيا من الاتحاد سيضع قيودا على الامتيازات التي يتمتع بها باقي الأوربيين.

وأوضح رجب خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز" أن الحكومة البريطانية تلقي اللوم على الاتحاد، مضيفا: إن لم يكن أكثر مرونة فلا بديل للخروج بدون اتفاق.

وأشار إلى أن تقييد حرية الحركة ليس مؤلما، وإنما المؤلم هو الحصول على المواد الغذائية والأدوية التي كانت سهله خلال الاتحاد.

وأكد رجب، أنه لا يوجد تأكيد على الخروج من الاتحاد الأوروبي وإنما الاحتمال المقترح أن يحدث توافق بين حكومة العمال وحكومة الأحرار الديمقراطيين على سحب الثقة من جونسون ومن الحكومة للخروج من هذا المأزق وعمل استفتاء آخر.