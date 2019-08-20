"العربية للتصنيع" تبحث مع شركة مجرية التعاون في مجال مياه الزراعة

أعلنت الهيئة العربية للتصنيع، بقيادة الفريق عبدالمنعم التراس، عن تعاون لها مع شركة مجرية بما يتيح الحفاظ على المياه في التربة الزراعية لأطول فترة ممكنة، بما يُقلل من كميات المياه التي تحتاجها الزراعة.

وقال "التراس"، في بيان صادر عن "الهيئة"، إن هناك تكليفات من الرئيس عبدالفتاح السيسي لإيجاد أفضل الحلول المبتكرة لتعظيم الموارد المائية المتاحة بالاستفادة من الخبرات العالمية، مشدداً على العمل على خطة قومية للحفاظ على الثروة المائية.

وأكد رئيس "العربية للتصنيع"، على دعم القيادة السياسية لتعميق التعاون والاستفادة من التكنولوجيا وتبادل الخبرات مع دولة المجر الصديقة، مشدداً على أهمية إيجاد حلول جديدة لحماية المياه، وتوفيرها باستدامة للاستخدام الآدمي والزراعي والصناعي.

ولفت إلى أن الشركة المجرية تمتلك خبرات متميزة لإدارة نظم المياه وتأهيل التربة الزراعية بمنتجات عضوية تزيد من قدرتها على الاحتفاظ بالمياه، واستمرارية نمو الزروع والنباتات في ظروف الجفاف القاسية، بالتالي فوائد طويلة الأجل في الزراعة.

وأشار إلى أن التربة المعالجة تمتاز بحفظ رطوبة الهواء بشكل إضافي خلال فترات الرطوبة العالية، موضحا أنه يمكن تطبيق RETAINER إما عن طريق الرش على السطح أو حلها في مياه الري.ونقلت "العربية للتصنيع" عن مسئولي شركة "ووتر أند سويل" المجرية عن تطلعهم للتعاون معها، نظراً لما تتمتع به من إمكانيات تصنيعية، وتكنولوجية، وفنية كبيرة، وكوادر بشرية مدربة على مستوي عال من الكفاءة في مجال نظم إدارة، وتحلية، وتنقية المياه والصرف الصحي، مشيدين بخطة الهيئة لإيجاد أفضل السبل والحلول العلمية للحفاظ على الموارد المائية وترشيد استهلاك المياه.