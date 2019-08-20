يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد غدا الأربعاء طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

وأوضحت هيئة الأرصاد، عبر الموقع الرسمي لها أنه ستقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء ومناطق من جنوب البلاد، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فيتوقع الخبراء أن تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

القاهرة 25 36

شبين الكوم 24 35

طنطا 24 34

دمنهور 25 32

الإسكندرية 25 31

بلطيم 25 30

مطروح 22 30

السلوم 22 31

سيوة 24 37

بورسعيد 25 31

دمياط 24 31

الزقازيق 24 36

الإسماعيلية 22 36

السويس 25 36

العريش 22 33

رفح 22 32

رأس سدر 25 36

نخل 17 35

نويبع 28 37

طابا 26 34

كاترين 18 32

الطور 27 38

شرم الشيخ 29 37

الغردقة 27 38

مرسى علم 28 35

الفيوم 26 37

بني سويف 25 36

المنيا 22 37

أسيوط 24 37

سوهاج 25 38

قنا 26 38

الأقصر 26 40

أسوان 29 42

أبوسمبل 31 41

الوادي الجديد 24 40

شلاتين 28 37

أبو رماد 27 37

حلايب 29 35

رأس حدربة 27 34

درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية

مكة المكرمة 28 42

المدينة 26 43

الرياض 26 43

المنامة 33 39

أبو ظبي 31 42

الدوحة 30 38

الكويت 30 46

دمشق 14 33

بيروت 24 30

عمان 17 32

القدس 18 28

غزة 22 30

بغداد 26 43

مسقط 26 31

صنعاء 14 28

الخرطوم 25 35

طرابلس 24 32

تونس 24 33

الجزائر 22 29

الرباط 16 26

نواكشوط 24 28